Vorschau (19:03) Pearson verlässt Buch-Joint-Venture mit Bertelsmann Der schwächelnde Medienkonzern Pearson zieht bei dem gemeinsam mit Bertelsmann betriebenen Publikumsbuchverlag Penguin Random House die Exit-Option. Nach Abschluss der Integration ziele Pearson nun darauf ab, die Beteiligung von 47% zu verkaufen oder – falls man sich Bertelsmann nicht auf die Bewertung einige – die alternativ mögliche schuldenfinanzierte Sonderausschüttung einzufordern, wird mitgeteilt. Bertelsmann, die über ein Vorkaufsrecht verfügt, zeigte sich für eine Aufstockung der Beteiligung offen. „Sofern die wirtschaftlichen Konditionen angemessen sind", schränkte Vorstandschef Thomas Rabe ein. „Strategisch würden wir so nicht nur eines unserer wichtigsten Inhaltegeschäfte stärken, sondern auch noch einmal unsere Präsenz in den USA erhöhen", hieß es. Da die Exit-Optionen aus dem Joint Venture (JV) schon 2012 vertraglich festgelegt wurden, ist Bertelsmann vorbereitet. Eine Komplettübernahme bedeutet das jedoch nicht notwendigerweise.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 19.1.2017: Berichterstattung von Anette Becker und Andreas Hippin auf den Seiten 1 und 7 und in der Rubrik „Personen“ auf Seite 12

sowie Kommentar von Anette Becker auf Seite 1

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25820&titel=Pearson-verlaesst-Buch-Joint-Venture-mit-Bertelsmann



Unternehmensbereich: Pearson PLC Übersicht Kurse / Charts Redaktionelle Berichte Research Ad-hoc Finanzanzeigen Aktionärsstruktur Directors’ Dealings Termine Wertpapiersuche Audio / Video



Termine des Tages

Donnerstag, 19.01.2017



Ergebnisse

Ahold: Umsatz 4. Quartal

American Express: 4. Quartal

Carrefour: Umsatz 4. Quartal

Frankfurter Volksbank: Bilanz-PK

IBM: 4. Quartal

United Continental: 4. Quartal







Anlagemagazin