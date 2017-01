Vorschau (18:58) Leitartikel: Yuan als Zankapfel Zweimal wird China noch wach, und dann hat man die Bescherung…. Mit dem Antritt von Donald Trump als US-Präsident steht die Drohung im Raum, China „am Tag Eins" als Währungsmanipulator zu brandmarken und einen Mechanismus zur Verhängung von Strafzöllen in Gang zu setzen. Die Dinge dürften zwar nicht ganz so schnell vorankommen, wie vom neuen Mann in Washington propagiert, in Peking aber muss man sich darauf einstellen, dass Querelen um Chinas Wechselkurspolitik und die Schwäche des Yuan gegenüber dem Dollar zunehmen werden. Eine Einbuße von etwa 6,5% im vergangenen Jahr ist devisenmarkttechnisch gesehen zwar nicht sonderlich dramatisch, aber historisch gesehen auffällig. Schließlich war man es gewöhnt, dass Chinas steiler wirtschaftlicher Aufstieg, samt gewaltiger Exportsteigerung, eine kontinuierliche Aufwertung des Yuan gegenüber praktisch allen führenden Währungen bedingt.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 19.1.2017: Leitartikel von Norbert Hellmann auf Seite 6



