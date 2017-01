Vorschau (18:58) Initial Coin Offerings bedrohen Venture-Capital-Modell In Zeiten des digitalen Wandels machen Strukturbrüche auch nicht vor altgewohnten Mechanismen der Investmentbranche halt. Begaben sich junge Technologiefirmen vor 2015 noch ausschließlich bei auf frühe Phasen spezialisierten Venture-Capital-Gesellschaften sowie Business Angels auf Geldsuche, so hat mit dem Aufkommen von Kryptowährungen und der ihnen zugrunde liegenden Blockchain-Technologie eine neuartige Möglichkeit des Fundraising Einzug gehalten. Die Rede ist von Initial Coin Offerings (ICO), das sind Auktionen von Kryptowährungs-Einheiten von Start-ups, die mitunter selbst eine Kryptowährung aufgelegt haben und nun einen Teil der „Geldmenge" (über Tokens abgebildete Equity-Anteile) an Investoren veräußern, um die Entwicklung von Projekten mit dem eingezahlten „echten" Geld voranzutreiben. Organisiert und abgewickelt werden solche Transaktionen nebst Nachhandelsprozessen in der Regel über den Datenhaushalt einer Blockchain, seien es Bitcoin, Ethereum oder eine abgeschlossene private Blockchain. Und seitdem die Notierungen von Kryptowährungen bei aller Volatilität grundsätzlich angezogen haben und die Finanzindustrie dem Einsatz von Blockchains grundsätzlich offen gegenübersteht, hat die ICO-Aktivität mächtig angezogen. Nachdem 2015 einige wenige Projekte wie Ethereum, Factom und Augur aufgelegt wurden, fanden 2016 Daten des amerikanischen Analysehauses Smith & Crown zufolge schon 64 solcher Coin Offerings statt.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 19.1.2017: Berichterstattung von Björn Godenrath auf den Seiten 1 und 3



