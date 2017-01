Vorschau (18:58) „Die Sensibilität steigt mit jedem Tag“– Gespräch mit Brainloop-CEO Thomas Deutschmann Wer wusste was zu welchem Zeitpunkt im Diesel-Abgasskandal bei Volkswagen? Für die aktuelle und ehemalige Führungsmannschaft des Wolfsburger Autobauers ist diese Frage in Bezug auf eventuelle Schadenersatzansprüche von Aktionären und anderen Stakeholdern aktuell von hoher Bedeutung. Aber auch wenn kein Fall vorliegt, der den Konzern zig Milliarden an Schadenersatz, Strafzahlungen und Marktkapitalisierung gekostet hat, ist es für Vorstände und Aufsichtsräte bedeutend, dokumentieren zu können, wann und von wem sie ihre Informationen erhalten und an wen sie diese weitergeleitet haben. Statt der klassischen E-Mail kommen daher oft sichere, geschlossene Kommunikationssysteme zum Einsatz, die einerseits besser vor externen Zugriffen schützen, andererseits aber über einen so genannten Audit Trail den Informationsfluss nachvollziehbar machen. Das unterstützt unter anderem den Nachweis der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen. Der Münchener Softwarekonzern Brainloop konzentriert sich seit mehr als einem Jahrzehnt auf sichere Kommunikationsplattformen. „Zu den Kunden zählen zahlreiche mittelständische Unternehmen sowie die Mehrheit der Dax 30-Konzerne, darunter Linde, Infineon und BMW", sagt der Vorstandsvorsitzende Thomas Deutschmann im Gespräch. Typischerweise komme der „Secure Dataroom" von Brainloop zwar in der Boardkommunikation zum Einsatz. Die Plattform, die auch auf Tablets verwendet werden kann, werde aber auch zum Austausch hoch sensibler Informationen in transaktionsbezogenen Projektgruppen – etwa bei Akquisitionen, Fusionen oder Börsengängen – eingesetzt.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 19.1.2017: Gespräch mit Thomas Deutschmann, CEO von Brainloop geführt von Sebastian Schmid auf Seite 8



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25826&titel=„Die-Sensibilitaet-steigt-mit-jedem-Tag“–-Gespraech-mit-Brainloop-CEO-Thomas-Deutschmann-







Termine des Tages

Donnerstag, 19.01.2017



Ergebnisse

Ahold: Umsatz 4. Quartal

American Express: 4. Quartal

Carrefour: Umsatz 4. Quartal

Frankfurter Volksbank: Bilanz-PK

IBM: 4. Quartal

United Continental: 4. Quartal







Anlagemagazin