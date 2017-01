Vorschau (18:58) EZB hält unbeirrt Kurs – Draghi weist deutsche Kritik zurück Trotz deutlich anziehender Inflation und eines stärkeren Wachstums im Euroraum hält die Europäische Zentralbank (EZB) unbeirrt an ihrem ultralockeren Kurs fest. Notenbankchef Mario Draghi trat nach der Zinssitzung des EZB-Rats auch entschlossen Kritik und Forderungen aus Deutschland nach einem Kurswechsel entgegen. Die Börsen legten in der Folge zeitweilig zu, der Euro schwächte sich ab. Die EZB untermauerte am Donnerstag ihre Dezember-Entscheidung, die Wertpapierkäufe (Quantitative Easing, QE) mindestens bis Dezember 2017 fortzusetzen, wenn auch ab April mit einem reduzierten monatlichen Kaufvolumen von 60 Mrd. Euro statt aktuell 80 Mrd. Euro. Draghi bekräftigte zudem die Bereitschaft des EZB-Rats, die Käufe wieder hochzufahren, falls sich der Ausblick verschlechtern sollte – während er Fragen nach einer weiteren Reduzierung für den Fall, dass es besser läuft, erneut als „Luxusproblem" bezeichnete. Draghi begründete den Kurs zum einen damit, dass sich das Wachstum zwar festige, die Risiken aber weiterhin abwärtsgerichtet seien – vor allem mit Blick auf globale Entwicklungen. Zum anderen sei der jüngste Anstieg der Inflation vom Ölpreis getrieben. „Es gibt noch keine Anzeichen für einen überzeugenden Aufwärtstrend bei der Kerninflation." Dieser sei aber nötig, damit die Annäherung an das EZB-Ziel von knapp 2% nachhaltig sei.

