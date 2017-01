Vorschau (18:58) „Schulterschluss deutscher Banken“ – Interview mit VÖB-Präsident Johannes-Jörg Riegler Der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) strebt gemeinsame Positionen der hiesigen Kreditwirtschaft an. „Ich will einen Schulterschluss der deutschen Banken", sagte VÖB-Präsident Johannes-Jörg Riegler im Interview der Börsen-Zeitung. Denn die meisten Probleme träfen alle Institutsgruppen gleichermaßen. Riegler bastelt außerdem an einer engeren Kooperation mit öffentlich-rechtlichen Banken in Europa. Der Präsident des VÖB, der unter anderem die Landesbanken und Förderbanken vertritt, forderte zudem die Unterstützung von Politik und Aufsichtsbehörden für die Schaffung eines wettbewerbsfähigen Bankenmarktes. „Aktuell können die nationalen Player in vielen Ländern nicht mehr international mithalten", sagte der Vorstandsvorsitzende der BayernLB. „Wir finden keine Investoren mehr, und das kann nicht gut sein für die europäische Wirtschaft und den Finanzplatz." Die Kreditinstitute hätten Fehler gemacht, räumte Riegler ein. Aber am Zurückfallen der europäischen Banken hätten Zinsumfeld, Geldpolitik und Regulatorik ihren Anteil. Ziel müsse sein, dass Banken wieder aus sich heraus wachsen und Wachstum finanzieren können. Dafür müssten die regulatorischen Einzelmaßnahmen in ein Gesamtkonzept gegossen werden. Großen Entwürfen wie paneuropäischen Banken erteilte er eine Absage. In den USA möge der landesweite Auftritt einer Bank funktionieren, in Europa sei dies nicht möglich. Riegler teilt die Sorge, dass Europa auseinanderbrechen könnte. „Jeder vorsichtige Kaufmann bereitet sich auf solche Szenarien vor, obwohl er sich wünscht, dass es nicht passiert", sagte der VÖB-Präsident. Er plädierte dafür, die europäische Idee offensiver zu formulieren: „Mein Ziel ist, dass wir wieder eine Geisteshaltung schaffen, die Europa zu etwas Wünschenswertem und Besonderem macht."

