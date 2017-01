Vorschau (18:58) Leitartikel zur Amtseinführung von Donald Trump: Die Welt als Nullsummenspiel Es gibt nicht wenige Beobachter des politischen Geschehens in Washington, die den Ursprung der Ambitionen von Donald Trump für das Amt des US-Präsidenten auf das Frühjahr 2011 datieren. Die White House Correspondents’ Association hatte für den 30. April zum festlichen Abendessen mit US-Präsident Barack Obama in die Hauptstadt geladen. Das White House Correspondents’ Dinner gehört seit 1920 zu den Pflichtterminen des politischen Establishments und zieht auch darüber hinaus allerhand Prominenz an. Donald Trump, der am Freitag zum 45. US-Präsidenten vereidigt wird, kam der Einladung deshalb gerne nach. Der Abend verlief dann aber ganz und gar nicht nach dem Geschmack des New Yorker Immobilienunternehmers. Erst machte sich Obama über Trump lustig, nachdem zuvor die letzten der von Trump geschürten Zweifel an Geburtsort und Staatsbürgerschaft des US-Präsidenten ausgeräumt worden waren. Trump könne sich jetzt den wirklich wichtigen Fragen zuwenden, witzelte Obama. „Zum Beispiel, ob wir die Landung auf dem Mond nur vorgetäuscht haben."

