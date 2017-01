Vorschau (19:00) Brexit: Goldman und die City Die britische Premierministerin Theresa May hatte ihre Grundsatzrede zum Thema Brexit kaum beendet, da kursierten schon die ersten Meldungen über Banken, die angeblich Stellen und Geschäft aus London verlegen wollen. Bei Goldman Sachs sind noch keine Entscheidungen gefallen, was den Standort London nach dem Brexit angeht. Das sagte ein Sprecher der Bank, nachdem das „Handelsblatt" berichtet hatte, das US-Institut wolle bis zu 1.000 Stellen von der Themse an den Main verlegen und die Zahl der Beschäftigten in der britischen Metropole auf 3.000 halbieren. Zumindest eine Personalentscheidung gab es bereits bei der Bank: Michelle Pinggera, die als International Chief of Staff von Goldman Sachs unter anderem für die Planungen für den EU-Austritt zuständig war, wird ihr Amt Ende März niederlegen. Neben Co-CEO Mike Sherwood, der zum Jahreswechsel seinen Hut nahm, gehörte sie zu den Fürsprechern des Standorts London. Dem Südafrikaner Richard Gnodde, der nun allein regiert, liegt er dem Vernehmen nach nicht so sehr am Herzen.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 20.1.2017: Berichterstattung von Andreas Hippin auf den Seiten 1 und 3



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25831&titel=Brexit:-Goldman-und-die-City



