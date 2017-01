Vorschau (18:58) Analyse „Im Blickfeld“: Wenn es online brennt, fehlt oft der Feuerlöscher Für den Fall, dass in ihren Gebäuden ein Feuer ausbricht, haben die meisten Unternehmen selbst bei relativ geringer Gefährdung oft umfangreiche Brandschutzkonzepte entwickelt. Diese gehen weit darüber hinaus, an entsprechenden Stellen Feuerlöscher und Brandschutztüren anzubringen. In den meisten industrialisierten Ländern werden zudem in regelmäßigen Abständen Feuerschutzübungen durchgeführt. Brandschutzbeauftragte stellen sicher, dass die Konzepte auch eingehalten werden. Was beim Thema Brandschutz eine Selbstverständlichkeit ist, stellt beim Schutz vor Cyberkriminalität derweil noch die Ausnahme dar. Wenn es online brennt, fehlt oft der Feuerlöscher. Ein Großteil der Unternehmen ist auf den Ernstfall einer erfolgreichen Cyberattacke kaum vorbereitet, wie aus einer Studie des Beratungsunternehmens EY (ehemals Ernst & Young) hervorgeht.

