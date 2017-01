Vorschau (18:58) Kommentar zur Klimapolitik: Trump, der kommende Klima-Held Donald Trumps Wahl hat an den Finanzmärkten Schockwellen durch die von Erneuerbaren Energien begeisterten Investoren gesendet, nun hilft aber alles nichts mehr: Am neuen US-Präsidenten führt auch für Umweltbewusste und um Senkung des Treibhausgasausstoßes Bemühte kaum ein Weg mehr vorbei. Trump eilt auch in diesem Bereich ein schlechter Ruf voraus. Schon vor seiner Wahl hat er auf einem Kurznachrichtendienst immer wieder Getöse veranstaltet. Die auf Twitter kundgetanen Informationsbruchstücke gelten als Indikator für die Richtung seiner Klimapolitik. So wie es aussieht, werden die nächsten Jahre diesbezüglich frostig für Umweltschützer. „This very expensive GLOBAL WARMING bullshit has got to stop", zwitscherte Trump vor etwas mehr als drei Jahren, was ihm heute noch nachgetragen wird. Nach 2016, einem Jahr, das als das wärmste seit Erhebung der Daten 1880 in die Bücher eingegangen ist, beweist dies jedoch nur: Auch Trump kann nicht alles. Die Klimaerwärmung lässt sich eben nicht per Dekret stoppen, weder von Klimaabkommen, noch von wütenden Immobilienmagnaten.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 20.1.2017: Kommentar von Dietegen Müller auf Seite 7



