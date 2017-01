Finanzmarktkalender: Sonnige Aussichten für SAP-Cloud Wenn der Walldorfer Softwareanbieter SAP am kommenden Dienstag die vorläufigen Zahlen für das Schlussvierteljahr vorlegt, dann dürfte das Geschäft mit Cloud-Diensten erneut kräftig zugelegt haben. Geschätzt wird, dass die Erlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen und Software aus dem Netz im abgelaufenen Turnus um gut 30% auf 3,0 bis 3,05 Mrd. Euro zugelegt haben werden. Das wird wohl etwas weniger sein als bei den größten Konkurrenten Salesforce und vor allem Oracle, die allerdings beide im abgelaufenen Turnus tief in die Tasche gegriffen hatten, um sich für jeweils mehrere Milliarden Dollar im Cloud-Geschäft zu verstärken. SAP sieht sich derweil gut dafür aufgestellt, organisch zu wachsen. Finanzvorstand Luka Mucic hat unlängst zwar bekräftigt, der finanzielle Spielraum für größere Akquisitionen sei drei Jahre nach der Übernahme des Reisekostenabrechnungs-Spezialisten Concur wieder gegeben. Derzeit fehle ihm dafür allerdings die Fantasie. In unserem Terminbereich finden Sie den Finanzmarktkalender als PDF-Datei zum Download.