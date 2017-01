Airbus-Zulieferer in Milliardenfusion Mit Kursgewinnen haben Investoren auf die in Paris betriebenen Pläne reagiert, einen nationalen Champion in der Flugzeugausrüstung zu schmieden. Safran, die es an der Börse auf eine Bewertung von 27,2 Mrd. Euro bringt, übernimmt Zodiac Aerospace, von der zuletzt mehrere Gewinnwarnungen kamen. Die Bewertung liegt inklusive Nettoschulden bei 9,7 Mrd. Euro. In der Branche hatte der US-Konzern Rockwell Collins angekündigt, B/E Aerospace für 8,3 Mrd. Dollar inklusive Schulden zu übernehmen. B/E Aerospace, ein wesentlicher Rivale von Zodiac, gilt als größter Hersteller von Ausrüstung für Flugzeugkabinen und liefert Sitze, Bordküchen, Toiletten sowie Beleuchtung. Für den französischen Sitzhersteller bietet Safran nun 8,5 Mrd. Euro (ohne Schulden). CEO Philippe Petitcolin erhofft sich Synergien von jährlich mehr als 200 Mill. Euro. Vor sechs Jahren hatte Safran schon versucht, Zodiac unter ihre Fittiche zu nehmen, war aber am Widerstand der Eignerfamilie gescheitert.