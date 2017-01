Mit dem im vorigen September beschlossenen Strategieprogramm „Commerzbank 4.0" will das zweitgrößte deutsche Kreditinstitut auch im Firmenkundengeschäft nicht nur die Digitalisierung vorantreiben und Effizienzgewinne erzielen, sondern auch eine Wachstumsgeschichte schreiben. „Wir möchten 10.000 neue Kunden gewinnen, insbesondere in der Umsatzgrößenordnung von 15 Mill. bis 100 Mill. Euro", sagte Vorstandsmitglied Michael Reuther im Interview der Börsen-Zeitung. Das dienstälteste Mitglied der Commerzbank-Führung zeichnet seit Oktober für das neue Firmenkundensegment verantwortlich, in dem wesentliche Teile der vormaligen Mittelstandsbank und der alten Sparte Corporates & Markets zusammengeführt werden. Bisher zählen zu seinem Bereich mehr als 60.000 Kunden. Weitere 30.000 bis 40.000 kleinere Unternehmen unter 15 Mill. Euro Umsatz, die sogenannten Unternehmerkunden, wurden im Rahmen der aktuellen Umstrukturierung von der Mittelstandsbank an den Privatkundenzweig abgegeben. Die Wachstumsinitiative soll nach den Worten Reuthers nicht auf Deutschland beschränkt bleiben. Zwar sei nicht daran gedacht, großflächig den europäischen Mittelstand zu erschließen. „Aber in ausgewählten Industrien, in denen wir uns sehr gut auskennen, werden wir mit unserer Expertise im Kapitalmarktgeschäft, bei Zins- und Währungsabsicherungen, Exportfinanzierungen oder im Cash Management selektiv auch auf Firmen in der Umsatzgrößenordnung von mindestens 250 Mill. Euro zugehen."