Analyse „Im Blickfeld“: In der Handelspolitik kann Trump sofort Wellen schlagen Selten hat sich ein neu gewählter US-Präsident für die ersten Wochen im Amt die Latte so hoch gelegt wie Donald Trump. Selbstbewusst und draufgängerisch hat er versprochen, bestehende Handelsabkommen zu kippen, die Gesundheitsreform seines Amtsvorgängers Barack Obama zu streichen, dessen Dekrete aufzuheben und mit dem Bau einer Mauer entlang der mexikanischen Grenze zu beginnen. In Stein gemeißelt sind seine so rigide klingenden Positionen allerdings nicht. In den Wochen seit seinem Wahlsieg hat Trump Verhandlungsbereitschaft gezeigt und signalisiert, dass „der größte Dealmacher aller Zeiten", für den er sich hält, auch Kompromisse schließen könne. Zu den folgenschwersten unter Trumps ersten Amtshandlungen werden Entscheidungen zählen, welche die künftigen Beziehungen zu einigen der wichtigsten Handelspartner maßgeblich beeinflussen könnten. Eine der wichtigsten Prioritäten wird die Auflösung der seit 1994 bestehenden nordamerikanischen Freihandelszone Nafta sein. Dazu muss Trump lediglich eine Kündigungsfrist von sechs Monaten einhalten und ist nicht auf die Zustimmung des US-Kongresses angewiesen. Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau hat schon seine Bereitschaft signalisiert, nachzuverhandeln. Ungeachtet der Reibereien zwischen dem neuen Präsidenten und der mexikanischen Regierung um den geplanten Mauerbau wird der südliche Nachbar ebenfalls unter Zugzwang stehen. Schließlich verkaufen mexikanische Unternehmen 73 % ihrer Exporte in die USA. Sollte Trump wie angekündigt Einfuhrzölle von bis zu 35 % verhängen, die darauf abzielen, Arbeitsplätze zurückzubringen und die Wettbewerbsfähigkeit teurer produzierender amerikanischer Konkurrenten zu verbessern, dann könnte Mexiko schnell in eine Rezession abgleiten. Folglich hätte die Regierung keine andere Wahl, als sich den von Washington vorgegebenen Konditionen zu beugen oder zumindest großzügige Zugeständnisse zu machen.