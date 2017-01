Vorschau (19:06) Leitartikel zur Assetmanagementindustrie: Glimpflich davongekommen Der Finanzstabilitätsrat hat ein deutliches Signal ausgesendet: Im Vergleich zu Banken und Versicherern kommen die Fondsgesellschaften in der Regulierungswelle zur Aufarbeitung der Finanzkrise glimpflich davon. Zwar wurden auch die Assetmanager mit aufwendigen, neuen Vorschriften gequält, und die jüngsten Empfehlungen vom Financial Stability Board (FSB) lassen erkennen, dass noch weitere unbequeme Dinge auf sie zukommen. Doch im Vergleich zur Kreditbranche und Assekuranz, die sich mit gewachsenen Kapital- beziehungsweise Solvabilitätsanforderungen, besonders bei Systemrelevanz, einer engmaschigen Kontrolle ihres Geschäfts, überbordenden Transparenzvorschriften und immer wieder neuen Stresstests herumplagen müssen, sind die Eingriffe der Aufseher bei den Vermögensverwaltern eher harmlos. Dies folgt der Logik, dass bislang kein Assetmanager die Finanzstabilität gefährdet hat, und diese auch im Vergleich zu Banken und Versicherern über wenig Sprengkraft verfügen.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 21.1.2017: Leitartikel von Silke Stoltenberg auf Seite 6



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25838&titel=Leitartikel-zur-Assetmanagementindustrie:-Glimpflich-davongekommen







Termine des Tages

Montag, 23.01.2017



Ergebnisse

McDonald’s: 4. Quartal

Philips Lighting Holding: Jahresergebnis



Hauptversammlungen

Diebold Nixdorf







Anlagemagazin