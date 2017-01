Vorschau (19:06) Deutsche Fonds setzen verstärkt auf Mid Caps Deutsche institutionelle Investoren bauen ihr Engagement in Mittelstandsaktien weiter aus. Wie eine Studie der IR-Beratungsgesellschaft Cometis und des Datenbankanbieters Ipreo zeigt, hielten Ende September 2016 Investoren aus Deutschland 19 % des institutionell gehaltenen, aktiv gemanagten Streubesitzes aller MDax-Unternehmen. Zwölf Monate zuvor waren es 17 %. Um 1 Prozentpunkt auf 29 % haben heimische Fonds ihren TecDax-Anteil vergrößert. Trotz des verstärkten Engagements deutscher Anleger in MDax und TecDax liegen nordamerikanische Investoren mit jeweils 31 % in beiden Indizes auf Platz 1. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch im SDax ab. Größter Investor insgesamt ist aber Norges, der Staatsfonds aus Oslo.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 21.1.2017: Berichterstattung von Walther Becker auf den Seiten 1 und 8

sowie Kurzkommentar „Wertberichtigt“ von Walther Becker auf Seite 6

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25840&titel=Deutsche-Fonds-setzen-verstaerkt-auf-Mid-Caps







Termine des Tages

Montag, 23.01.2017



Ergebnisse

McDonald’s: 4. Quartal

Philips Lighting Holding: Jahresergebnis



Hauptversammlungen

Diebold Nixdorf







