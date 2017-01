Kolumne „Marktplatz“: Kavalierstart am Bondmarkt Der europäische Primärmarkt für Staatsanleihen legt zum Auftakt des neuen Jahres geradezu einen Kavalierstart hin. Sah es in den ersten Tagen mit Blick auf die erste syndizierte Anleihe 2017 von Portugal noch so aus, als würden die Anleger in Anbetracht geringeren Bondvolumens, kleineren Orderbuchs, höherer Renditen und ausgeweiteter Spreads selektiver beziehungsweise zurückhaltender agieren, hat sich dieser Eindruck verflüchtigt. Die Emittenten sputen sich, um an den Markt zu kommen und ihre Deals besser heute als morgen unter Dach und Fach zu bringen. Auf der einen Seite heißt es im Handel hierzu, dass die eine oder andere Adresse die Transaktion mit Blick auf die aufkommenden Risikoereignisse durchziehen will. Das scheint unmittelbar nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist hingegen zu beobachten, dass bei den Investoren eine Sache sehr gut zu funktionieren scheint, und das ist die Risikoausblendung. Oder vorsichtiger formuliert: Die Risikoeinschätzung von ein und demselben Ereignis divergiert mitunter sehr stark zwischen Emittent und Investor. Denn wer derzeit die fast schon zum Bersten gefüllten Orderbücher sieht, reibt sich doch schon verwundert die Augen, wie mancher Schuldner eingeschätzt wird.