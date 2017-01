Vorschau (19:06) Avaya beantragt Gläubigerschutz Der strukturelle Umbruch auf dem Markt für Telekommunikationsdienste und -ausrüstungen fordert ein weiteres Opfer. Der US-Konzern Avaya, der hierzulande mit der Übernahme der Boschtochter Tenovis seit 2004 ein starkes Standbein hat, beantragt in den USA Gläubigerschutz nach Chapter 11. Das Unternehmen wurde 2007 von Silver Lake und TPG in einem 8,5 Mrd. Dollar schweren Leveraged Buyout übernommen und ächzt unter einer Schuldenlast von 6 Mrd. Dollar. Ein versuchter Befreiungsschlag durch den Verkauf der Callcenter-Aktivitäten schlug Ende vergangenen Jahres fehl. Avaya ist nach Nortel Networks, die 2009 bankrott ging, die zweite große Pleite in der Branche, in der es aktuell auch bei Ericsson kriselt.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 21.1.2017: Berichterstattung von Heidi Rohde auf den Seiten 1 und 7

sowie Kurzkommentar „Wertberichtigt“ von Heidi Rohde auf Seite 6

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25842&titel=Avaya-beantragt-Glaeubigerschutz







Termine des Tages

Montag, 23.01.2017



Ergebnisse

McDonald’s: 4. Quartal

Philips Lighting Holding: Jahresergebnis



Hauptversammlungen

Diebold Nixdorf







Anlagemagazin