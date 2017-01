Aktionärsrechte-Richtlinie auf der Zielgeraden – Spezialthema Recht & Kapitalmarkt Die Neufassung der EU-Aktionärsrechte-Richtlinie befindet sich auf der Zielgeraden. Die am 7. Dezember von Vertretern des EU-Parlaments, des EU-Rats und der EU-Kommission beschlossenen Änderungen werden Auswirkungen auf das Vergütungssystem, auf Transaktionstätigkeiten, die Identifikation der Aktionäre und die Transparenzregelungen haben. Es ist zu erwarten, dass die neuen Regelungen nach Erteilung der erforderlichen Zustimmungen noch im ersten Halbjahr 2017 in Kraft treten. Anschließend müssen die Mitgliedstaaten diese binnen 24 Monaten in nationales Recht umsetzen. Ein wesentliches Anliegen der Änderungsrichtlinie ist die stärkere Mitsprache der Aktionäre bei der Vergütungspolitik. So soll die Hauptversammlung künftig bei jeder wesentlichen Veränderung des Vergütungssystems für Vorstand und Aufsichtsrat, mindestens aber alle vier Jahre, hierüber abstimmen. Grundsätzlich ist die Entscheidung der Hauptversammlung verbindlich. Nach dem nun vorliegenden Einigungsentwurf können die Mitgliedstaaten dagegen auch vorsehen, dass der Beschluss der Hauptversammlung nur beratende Wirkung entfaltet. Es ist zu hoffen, dass der deutsche Gesetzgeber von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wird. Andernfalls käme es zu einem – schon im Zusammenhang mit früheren, diese Thematik betreffenden Gesetzgebungsvorhaben kritisierten – Bruch im Kompetenzgefüge deutscher Aktiengesellschaften, in denen die Vergütungspolitik vom Aufsichtsrat festgelegt wird.