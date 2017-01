Vorschau (19:07) Trump verhandelt erste Deals im Oval Office US-Präsident Donald Trump hat sich zum Auftakt seiner ersten vollen Woche im Amt mit zahlreichen Unternehmensführern im Oval Office getroffen und unterzeichnete einen Erlass, mit dem die USA sich aus dem noch nicht ratifizierten transpazifischen Freihandelsabkommen (TPP) zurückziehen. Zudem soll das nordamerikanische Freihandelsabkommen neu verhandelt werden, hieß es am Montag. „Wir wollen das produzierende Gewerbe in unser Land zurückholen. Das wollten die Menschen und deshalb sitze ich hier und nicht jemand anderes", erklärte Trump in einer Runde, der unter anderem Ford-Chef Mark Fields und der deutsche Arconic-CEO Klaus Kleinfeld angehörten.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 24.1.2017: Berichterstattung von Sebastian Schmid, Norbert Hellman, Angela Wefers, Andreas Heitker und Christopher Kalbhenn auf den Seiten 1, 5, 7 und 13

sowie Kommentar von Angela Wefers auf Seite 1

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25845&titel=Trump-verhandelt-erste-Deals-im-Oval-Office







Termine des Tages

Dienstag, 24.01.2017



Ergebnisse

3M: 4. Quartal

Alcoa: 4. Quartal

Alibaba: 3. Quartal

BHP Billiton: Produktion 1. Halbjahr

DuPont: 4. Quartal

Easyjet: 1. Quartal

Johnson & Johnson: 4. Quartal

Philips: Jahr

Samsung Electronics: 4. Quartal

SAP: Jahr

Texas Instruments: 4. Quartal

Verizon Communications: 4. Quartal



Hauptversammlungen

Raiffeisen Bank International (ao.)







Anlagemagazin