Allianz-Industriesparte expandiert in Asien – Interview mit Chris Fischer Hirs, Vorstandsvorsitzender von Allianz Global Corporate & Specialty Der Allianz-Industrieversicherer will sich verstärkt in Asien engagieren. Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) werde mehr Kunden aus dieser Region weltweit begleiten, sagte Vorstandsvorsitzender Chris Fischer Hirs der Börsen-Zeitung. Expandieren wolle die Sparte etwa in Südkorea: „Wir befinden uns im frühen Verhandlungsstadium mit den Aufsichtsbehörden." Die Allianz SE hatte dort kürzlich ihr Lebensversicherungsgeschäft verkauft. China steht ebenfalls auf der Agenda. Expansion hat sich die AGCS auch in den USA auf die Fahne geschrieben. Dort werde das Haftpflichtversicherungsgeschäft und der Bereich mittelgroße Unternehmen ausgebaut, sagte Fischer Hirs. Dagegen rechnet Fischer Hirs mit weniger Beiträgen in der Schiff- und Transportversicherung. Der Konkurrenzdruck und der AGCS-Ansatz, Risiko stärker im Verhältnis zum Ertrag zu sehen, führten zur Trennung von Geschäften. Bei der Integration von Fireman’s Fund in den USA komme man gut voran.