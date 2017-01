Leitartikel zur Telekom: Verdeckte Schwächen Manch einer billigt Telekom-Lenker Timotheus Höttges das „Glück des Tüchtigen" zu. Seit er das Steuer von René Obermann übernommen hat, hat die T-Aktie ihre Lethargie abgestreift und ist um rund 50 % geklettert. In zwei von drei Jahren ließ sie den Dax – und auch die Branche – hinter sich. Erst im letzten Jahr eilte der deutsche Leitindex der T-Aktie erneut davon. Beifall erhielt die Telekom unter Höttges vor allem für ein aktives Beteiligungsmanagement, bei dem Randaktivitäten zu Goldeseln (Scout24) und Sorgenkinder auf den Prüfstand kamen oder in andere Hände übergeben wurden (Mobilfunk Joint-Venture EE). Aber nichts beflügelte die Kursfantasien so sehr wie T-Mobile US, wo Höttges noch als Finanzchef den Deal mit dem börsennotierten Wettbewerber MetroPCS eingefädelt und die Weichen für eine beeindruckende operative Erfolgsgeschichte gestellt hatte – nicht ohne Spekulationen über weitere M&A-Schritte im US-Markt stets am Leben zu halten. Auch wenn die US-Behörden dem Verkauf der Tochter an einen Wettbewerber im zweiten Anlauf erneut einen Strich durch die Rechnung machten – die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie erhält sogar neue Nahrung mit dem Machtwechsel von Barack Obama zu Donald Trump. Sofort hebt der als Dealmaker bekannte Kabelkönig John Malone die Stimme und wittert Chancen für eine Übernahme von T-Mobile US. Eine Übernahme durch eine Kabelgesellschaft dürfte immerhin bessere Aussichten haben als das noch immer von Höttges erträumte Szenario eines Zusammengehens mit dem Wettbewerber Sprint. Denn was die Unternehmen Synergien nennen, versteht Trump als Verlust von Arbeitsplätzen. M&A dieser Art verträgt sich nicht mit seinen Wahlversprechen.