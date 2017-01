Hedgefonds vor turbulentem Jahr Hedgefonds haben im vergangenen Jahr von den Verwerfungen an den Finanzmärkten profitiert. Auch im laufenden Jahr erwartet die Branche, von geopolitischen Ereignissen profitieren zu können. Das von der Hedgefondsbranche verwaltete Kapital ist im vergangenen Jahr erstmals über die Marke von 3 Bill. Dollar gestiegen, obwohl Anleger so viel Geld abzogen haben wie zuletzt in der Finanzkrise. Wie den Daten des Marktforschers HFR zu entnehmen ist, beliefen sich die Assets under Management der verschwiegenen Investmentvehikel zum Jahresschluss auf 3,02 Bill. Dollar. Die Abflüsse summierten sich auf 70 Mrd. Dollar. Im Krisenjahr 2009 waren es 131 Mrd. Dollar. Der rund 2200 Fonds umfassende HFRI Fund Weighted Composite Index legte im vergangenen Jahr 5,5 % zu. Der Preqin All-Strategies Hedge Fund Index stieg um 7,4 %. Damit schnitten Hedgefonds besser ab als der MSCI World, blieben aber weit hinter dem S&P 500 zurück, der 12 % abwarf. Die Aussagekraft des Vergleichs ist allerdings begrenzt, denn die Manager der Vehikel verfolgen oft gegenläufige Strategien, Gewinne erfolgreicher Fonds verrechnen sich in der Durchschnittsbetrachtung mit den Verlusten der anderen.