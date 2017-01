Vorschau (19:07) Analyse „Im Blickfeld“: Was die Credit Suisse wert sein könnte Das Jahr 2016 dürfte als „annus horribilis" in die Annalen der Credit Suisse eingegangen sein. Es begann mit der Veröffentlichung eines Jahresverlustes in der Höhe von fast 3 Mrd. sfr und im ersten Quartal ging es gleich weiter mit einem tiefroten Ergebnis von minus 302 Mill. sfr. Tidjane Thiam hatte seinen Job als CEO im Sommer 2015 angetreten. Seine Manger und Mitarbeiter erkannten schnell, dass die Arbeit mit ihm kein Spaziergang werden würde. Nur drei Monate nach dem Antritt legte Thiam ein radikales Programm zum Umbau des Konzerns vor, um dieses kurz darauf unter dem Eindruck dramatisch erodierender Ertragszahlen nochmals zu verschärfen. Manche Investoren scheinen bei dem Tempo bisweilen den Kopf zu verlieren. So war es jedenfalls im vergangen Jahr, als der Aktienkurs der Großbank im Sommer in einem atemberaubenden Sturzflug unter die Marke von 10 sfr einbrach. Es war ein noch nie dagewesener Tiefpunkt. Mickrige 20 Mrd. sfr betrug der Marktwert des Finanzkonzerns zu jenem Zeitpunkt noch – weniger als die Hälfte des ausgewiesenen Eigenkapitals.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 24.1.2017



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25849&titel=Analyse-„Im-Blickfeld“:-Was-die-Credit-Suisse-wert-sein-koennte







Termine des Tages

Dienstag, 24.01.2017



Ergebnisse

3M: 4. Quartal

Alcoa: 4. Quartal

Alibaba: 3. Quartal

BHP Billiton: Produktion 1. Halbjahr

DuPont: 4. Quartal

Easyjet: 1. Quartal

Johnson & Johnson: 4. Quartal

Philips: Jahr

Samsung Electronics: 4. Quartal

SAP: Jahr

Texas Instruments: 4. Quartal

Verizon Communications: 4. Quartal



Hauptversammlungen

Raiffeisen Bank International (ao.)







