Vorschau (19:07) Samsung gerät ins Hintertreffen Die Verluste, die sich für Samsung an das Debakel mit dem Galaxy Note 7 anschließen, sind mit den bisher bekannten 5,3 Mrd. Dollar vermutlich noch nicht komplett erfasst. Denn neben den Erlös- und Gewinnausfällen, die durch Rückruf sowie Verkaufs- und Produktionsstopp für das explosionsgefährdete Note 7 entstanden sind, zieht das missratene Smartphone weitere Probleme nach sich. Nachdem das von den Koreanern eingesetzte 700-köpfige Expertenteam nach der Untersuchung von 2 Millionen Note 7 und 30 000 Batterien festgestellt hat, dass das Gerät aufgrund des Designs und des Einbaus der Batterien Feuer fing, hat die Ankündigung einer Reihe von neuen Sicherheitsmaßnahmen bei der Produktplanung und den Batterie-Checks naturgemäß Folgen für die gesamte Produktpipeline.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 24.1.2017: Bericht von Heidi Rohde auf Seite 7



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25850&titel=Samsung-geraet-ins-Hintertreffen



Unternehmensbereich: Samsung Electronics Co. Ltd. Übersicht Kurse / Charts Redaktionelle Berichte Research Ad-hoc Finanzanzeigen Aktionärsstruktur Directors’ Dealings Termine Wertpapiersuche Audio / Video



Termine des Tages

Dienstag, 24.01.2017



Ergebnisse

3M: 4. Quartal

Alcoa: 4. Quartal

Alibaba: 3. Quartal

BHP Billiton: Produktion 1. Halbjahr

DuPont: 4. Quartal

Easyjet: 1. Quartal

Johnson & Johnson: 4. Quartal

Philips: Jahr

Samsung Electronics: 4. Quartal

SAP: Jahr

Texas Instruments: 4. Quartal

Verizon Communications: 4. Quartal



Hauptversammlungen

Raiffeisen Bank International (ao.)







Anlagemagazin