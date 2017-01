Vorschau (19:07) Deutsche Börse lanciert Konzept für Blockchain-Handel Bei der Deutschen Börse treibt Vorstandschef Carsten Kengeter die Erprobung der Blockchain-Technologie voran. Wie am Montag mitgeteilt wurde, befindet sich ein Prototyp in Entwicklung, der den Transfer „von digitalisiertem Geschäftsbankengeld unter Nutzung der CCP-Funktionalität" ermöglichen soll, es findet also eine Besicherung über den zentralen Kontrahenten Eurex Clearing statt. Eingesetzt für den Handel unter Nutzung einer Blockchain wird eine als „Collateralised Coin" bezeichnete besicherte digitale Münze. In diesem Konzept würden Coins übertragen, die bei Ausfall eines Handelspartners direkt in hartem Cash beim Clearinghaus ausgezahlt werden könnten. Dieses Management von Gegenparteirisiken ist ein zentrales Element der heutigen Finanzmarktinfrastruktur. Die Deutsche Börse setzt darauf, dass Blockchain-Konzepte in marktkritischer Infrastruktur vor allem als erweiterndes Element eingesetzt werden, ohne dass es zu disruptiven Veränderungen in der Wertschöpfungskette kommt.

