Gabriel lässt Schulz Vortritt bei der Kanzlerkandidatur SPD-Chef Sigmar Gabriel verzichtet überraschend auf den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur. Der frühere EU-Parlamentspräsident Martin Schulz soll im Bundestagswahlkampf Kanzlerin Angela Merkel (CDU) herausfordern. „Wenn ich jetzt anträte, würde ich scheitern – und mit mir die SPD", begründete Gabriel in einem Magazin-Interview seinen Rückzug. Der 61-jährige Schulz, der neuer Parteichef werden soll, habe „die eindeutig besseren Wahlchancen". Der bisherige Vizekanzler und Wirtschaftsminister Gabriel will nach Informationen aus Parteikreisen Außenminister werden. Als neue Wirtschaftsministerin soll Gabriels bisherige Staatssekretärin Brigitte Zypries an diesem Mittwoch in einer Sondersitzung der Bundestagsfraktion vorgestellt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus SPD-Kreisen erfuhr. Zypries war von 2002 bis 2009 Bundesjustizministerin. Der bisherige Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) tritt am 12. Februar bei der Bundespräsidentenwahl als Kandidat der großen Koalition an.