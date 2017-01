Kommentar zu SAP: Position der Stärke Brexit, Trump und die Infragestellung der Institutionen – bei vielen global ausgerichteten Unternehmen sitzt die Verunsicherung tief. Nicht so bei SAP. Das Walldorfer Softwarehaus, mit 102 Mrd. Euro Marktkapitalisierung der wertvollste Konzern im Dax, hebt die Mittelfristziele an und zeigt sich hochoptimistisch. „Wir waren nie so zuversichtlich für unser Geschäft wie derzeit", befindet CEO Bill McDermott. Auf den ersten Blick erscheint die Einschätzung arg optimistisch. In den vergangenen Jahren hat SAP mit ihren Softwarelösungen Banken geholfen, sich im wuchernden Regulierungsdickicht zurechtzufinden. Industrieunternehmen wurden beim Erreichen von anspruchsvollen Klimazielen unterstützt. Auch das Management der wachsenden Compliance-Anforderungen hat die Nachfrage getrieben. Diese Entwicklungen gingen maßgeblich auf die Regierung des jüngst abgelösten US-Präsidenten Barack Obama zurück.