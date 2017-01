Kommentar zum Brexit: Delfter Hügel Sie heißen Delfter Hügel, Berliner Kissen oder Kölner Teller – die Rüttelschwellen, die Autofahrer in Tempo-30-Zonen zum Langsamfahren bewegen sollen. Das Urteil des Londoner Supreme Court stellt für die britische Premierministerin Theresa May keine Straßensperre, sondern ein vergleichbar harmloses Hindernis beim Verlassen der Europäischen Union dar. Das Parlament soll mitreden? Kein Problem. Sie muss nur schnell ein kurzes Gesetz durchpeitschen, das ihr per Ende März die Inanspruchnahme von Artikel 50 des Vertrags von Lissabon erlaubt. Am Finanzmarkt hatte man offenbar nichts anderes erwartet. Große Kursbewegungen, wie sie etwa bei der Rede Mays auf dem Parteitag der Konservativen zu beobachten waren, blieben aus. Der semiprominenten Vermögensberaterin Gina Miller und dem Frisör Deir Dos Santos, die mit viel Tamtam gegen das Vorgehen der Regierung geklagt hatten, ist zu wünschen, dass sie bei dem Spektakel auf ihre Kosten gekommen sind. Denn die von Miller ins Feld geführte parlamentarische Souveränität gründet sich auf die Volkssouveränität. Und die Bevölkerung entschied sich bereits im vergangenen Juni für den EU-Austritt. Kaum vorstellbar, dass sich eine große Zahl von Abgeordneten gegen das Ergebnis des Referendums stellen wird.