MAN erwartet stabiles Nutzfahrzeuggeschäft – Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden Joachim Drees Der Vorstandsvorsitzende von MAN, Joachim Drees, rechnet für 2017 mit einem stabilen Nutzfahrzeuggeschäft. „Wir erwarten, auf dem Vorjahresniveau zu bleiben", sagt er im Interview der Börsen-Zeitung. Der guten Entwicklung in Europa stünden schwächere Märkte in Brasilien, der Türkei und dem Nahen Osten gegenüber. Russland kommentiert Drees mit den Worten: „Ich habe das Gefühl, dass der Markt im Jahr 2017 langsam wieder steigen wird." In Brasilien sei der Boden vermutlich gefunden. Dass MAN den Sprung nach Nordamerika wagt, schließt Drees aus: „So viel Geld können Sie gar nicht haben, um allein schon ein Vertriebsnetz in den USA aufzubauen." Die angestrebte Partnerschaft mit Navistar sei der bessere Weg. Für die Sparte Diesel & Turbo, die derzeit neu geordnet wird, erwartet Drees langfristig eine hohe einstellige Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern.