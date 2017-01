TPP: Japan als der große Verlierer – US-Rückzug schafft strategische Chancen Trotz des offiziellen Ausstiegs der USA aus dem Handelsabkommen Trans-Pacific Partnership, kurz TPP, gibt die japanische Regierung ihre Hoffnung auf eine Umsetzung der Vereinbarung von Oktober 2015 nicht auf. Premierminister Shinzo Abe will bei dem für Februar geplanten Treffen mit US-Präsident Donald Trump um Verständnis für die „strategische und wirtschaftliche Bedeutung" von TPP werben. Das japanische Parlament hatte das Freihandelsabkommen der zwölf Pazifik-Anrainerstaaten noch vor der Amtseinführung von Trump am Freitag demonstrativ ratifiziert. Doch dieses Signal aus Tokio dürfte in Washington kaum verstanden werden. Denn aus Sicht der neuen Trump-Administration bietet das Abkommen den USA zu wenig Vorteile. Für China, das in dem Handelsabkommen von vornherein nicht eingebunden war, tun sich mit dem US-Rückzug neue Chancen auf: als eine treibende Kraft für multilaterale Freihandelsabkommen im asiatisch-pazifischen Raum. In Peking hält man sich mit offiziellen Statements zur neuen Situation in Sachen TPP freilich zurück. In den vergangenen Wochen aber haben chinesische Regierungsvertreter und allen voran Staatspräsident Xi Jinping in Erinnerung gerufen, dass China bereit ist, in eine exponierte Rolle zur Förderung des von Trump in Frage gestellten wirtschaftlichen Globalisierungstrends zu schlüpfen und an der Förderung von Freihandelspakten aktiv mitwirken zu wollen.