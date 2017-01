Beratungsgesellschaft Oliver Wyman: Auf aktive Manager warten Hausaufgaben Mut zur Veränderung empfiehlt Oliver Wyman den Fondsgesellschaften in diesem Jahr. Die Aussichten für die Geschäfte sind nach Ansicht von Assetmanagementexperte Matthias Hübner durchaus erfreulich. Das Jahr 2017 ist für die Fondsbranche im Vergleich zum Vorjahr erfreulich gestartet. Gab es 2016 den jähen Absturz an den Aktienmärkten zu Jahresbeginn, ging es in diesem Jahr nach oben mit neuen Rekorden in den USA und Großbritannien. Nach dem deutlichen Rückgang der Geschäfte im vergangenen Jahr, der im Anschluss an ein Rekordjahr aber zu erwarten gewesen war, sind die Aussichten für die Anbieter im laufenden Jahr grundsätzlich erfreulich, wie Matthias Hübner meint, Partner und Assetmanagementexperte der Beratungsgesellschaft Oliver Wyman. Chancen sieht sein Haus für aktive Manager, die ihre Stärken vor dem Hintergrund der nachlassenden Einmischung der Notenbanken (in den USA) in die Kapitalmärkte nun ausspielen könnten. „Allerdings sind zuvor Hausaufgaben zu erledigen", unterstreicht Hübner.