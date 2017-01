Scalable Capital plant beschleunigtes Wachstum – Gespräch mit den Gründern Erik Podzuweit und Stefan Mittnik Scalable Capital hat als erster deutscher Robo-Advisor die Schallmauer von 100 Mill. Euro verwaltetem Vermögen durchbrochen und zielt bis Ende 2017 auf eine deutliche Ausweitung des Geschäftsvolumens, sagt Gründer und Geschäftsführer Erik Podzuweit im Gespräch der Börsen-Zeitung. Im Rahmen einer Folgefinanzierung soll ein zweistelliger Millionenbetrag eingespielt werden, was dazu dient, die weitere Auslandsexpansion voranzutreiben. Da alle Altgesellschafter mitziehen wollen, werde eventuell keine Öffnung für weitere Investoren stattfinden – außer man werde gezielt noch strategische Business Angels hereinholen, die Scalable in zusätzlichen Auslandsmärkten unter die Arme greifen könnten. Das in der digitalen Vermögensverwaltung tätige Start-up ist bislang in Deutschland, Österreich und Großbritannien präsent. Und auch wenn der Fokus für dieses Jahr auf dem Ausbau des Geschäftes in Deutschland und Großbritannien liegt, so wolle man doch parallel erkunden, welche Auslandsmärkte sich noch erschließen lassen.