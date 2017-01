Leitartikel zu Frankreich: Mangelnde Begeisterung Für Europa könnte 2017 zum Schicksalsjahr werden. Die französischen Präsidentschaftswahlen im Frühjahr werden nicht nur darüber entscheiden, wie es mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone weitergeht, sondern auch die Weichen für die Zukunft Europas stellen. Ein Sieg von Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National würde einem Todesurteil für die derzeitige europäische Staatenunion gleichkommen, da Le Pen einen Austritt aus dem Euro sowie eine Abstimmung über den Verbleib Frankreichs in der Europäischen Union verspricht. Noch aber wähnen sich die Franzosen sicher, dass die Mehrheit der Wahlberechtigten niemals für Le Pen stimmen würde, sollte die Politikerin wie von Umfragen vorhergesagt in die Stichwahl kommen. Der französische Staatspräsident wird direkt vom Volk gewählt. Im ersten Wahlgang ist ein Kandidat gewählt, wenn er die absolute Mehrheit der abgegeben Stimmen erhält. Andernfalls – was seit 1965 immer der Fall gewesen ist –, kommt es zur Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen gewonnen haben. Doch die Erfahrungen mit dem Brexit-Votum in Großbritannien und zuletzt die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten lehren, dass dieses Vertrauen in die Vernunft der Wählerschaft blauäugig sein kann. Bereits jetzt ist abzusehen, dass es François Hollandes Nachfolger nicht gelingen wird, die Franzosen hinter sich zu einen. Ein Blick auf die Präsidentschaftskandidaten und ihre Anhänger zeigt, wie tief der Graben ist, der die jeweiligen Anhänger trennt, und wie gespalten die Grande Nation ist. Auch wenn die meisten Franzosen Hollandes überdrüssig sind, ist es bisher keinem der potenziellen Kandidaten gelungen, eine Begeisterungswelle auszulösen, die Frankreich neuen Schwung verleihen würde.