Vorschau (19:20) Dow Jones erstmals über 20.000 Protektionismus, Nationalismus und ein lockerer Umgang mit der Wahrheit bzw. „alternativen Fakten" – wer angesichts dieser politischen Unsicherheitsfaktoren ein Ende der Trump-Rally an den Aktienmärkten erwartete, der wurde am Mittwoch erneut enttäuscht. Nachdem die aggressive Rhetorik Trumps während dessen Rede zur Amtseinführung am vergangenen Freitag noch viele Anleger verschreckte, gewann er mit seinen ersten, als sehr wirtschaftsfreundlich geltenden Erlassen die Gunst der Investoren zunächst wieder für sich. Der wohl berühmteste Aktienindex, der Dow Jones Industrial Average, sprang am Mittwoch das erste Mal in seiner gut 120-jährigen Geschichte über die Marke von 20.000 Punkten und kletterte im frühen Handel an der Wall Street bis auf 20.082,48 Punkte. Auch der US-Leitindex S&P 500 und der Technologieindex Nasdaq Composite erreichten mit 2.297,09 bzw. 5.650,27 Punkten Rekordstände. „Die Trump-Rally ist intakt und wieder da", sagte Neil Wilson, Marktanalyst bei ETX Capital. Noch am Freitag waren die Aktienmärkte in Reaktion auf die Antrittsrede Trumps ins Minus gedreht, und es war spekuliert worden, die seit dessen Wahl im November laufende Rally an den Aktienmärkten könnte vorbei sein. Der Dow Jones Index, der seit dem 26. Mai 1896 berechnet wird, hat seit Trumps Wahl rund 20% an Wert gewonnen. Zu den größten Gewinnern seither zählten die Aktien der beiden Banken Goldman Sachs und J.P. Morgan mit Kursgewinnen von 30% bzw. 22%.

Termine des Tages

Donnerstag, 26.01.2017



Ergebnisse

Alphabet: 4. Quartal

Bristol-Myers Squibb: 4. Quartal

Caterpillar: 4. Quartal

Diageo: Halbjahr

Dow Chemical: 4. Quartal

Ericsson: 4. Quartal

Ford: 4. Quartal

Intel: 4. Quartal

LVMH: Jahr

Microsoft: 2. Quartal

Potash Corp: 4. Quartal

Praxair: 4. Quartal

Sky: Halbjahr

Software AG: 4. Quartal

Starbucks: 1. Quartal

STMicro: Jahr

Unilever: Jahr

Zooplus: Jahr



Presse- und Analystenkonferenzen

Sparda-Bank Hessen: Bilanz-PK 4. Quartal

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft: Jahres-PK



Hauptversammlungen

SinnerSchrader





