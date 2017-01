Grenzüberschreitende Fusionen wünschen sich Europas Bankenaufseher zur tieferen Integration der Kapitalmarktunion, serviert werden stattdessen nationale Zusammenschlüsse, damit strategische Assets nicht in ausländische Hände fallen. In Italien sind Politik und Finanzindustrie auf der Hut, nachdem Vivendi sich bei Telecom Italia zum Großaktionär aufgeschwungen und bei Mediaset einen Fuß in der Tür hat. Und auch wenn Axa verneint, eine große Übernahme im Assekuranz-Sektor stemmen zu wollen, so zucken doch in Rom und Mailand nun die üblichen Abwehrreflexe, da die Generali unfreiwillig ins M&A-Schaufenster gerückt ist. Das Heft des Handelns in die Hand genommen hat Intesa Sanpaolo, die nach Tagen des Zauderns nun öffentlich gemacht hat, dass man einen Zusammenschluss mit Generali prüft. Der Versicherer selbst hatte die Großbank mit dem Erwerb eines Pakets, das Zugriff auf 3% der Aktien erlaubt, dazu gezwungen, Farbe zu bekennen.