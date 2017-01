Vorschau (19:09) M&A-Studie: China hat es in Deutschland schwerer Chinesische Investoren drängen weiter mit Macht auf den europäischen und den deutschen Markt. Im vergangenen Turnus haben sie dort so viele Akquisitionen getätigt wie nie zuvor. Auf dem Alten Kontinent kauften oder beteiligten sie sich nach Daten der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY an 309 Unternehmen, in Deutschland gab es 68 Zukäufe. Darunter waren gleich vier Transaktionen, die die Milliardenschwelle überschritten – mit dem Kauf des Roboterherstellers Kuka für umgerechnet rund 4,7 Mrd. Dollar an der Spitze. Damit stieg die Zahl der Akquisitionen in Europa um 48%, in Deutschland sogar um 70%. Noch aktiver als in Germany waren die Investoren aus der Volksrepublik im vergangenen Jahr gemessen an der Anzahl der Deals nur in den USA, in Frankreich und der Schweiz, wo der Griff nach dem Pflanzenschutzriesen Syngenta für Aufsehen sorgte. Der seit knapp zwei Dekaden anhaltende Trend, dass Chinesen immer stärker in Europa auf dem M&A-Markt auftreten, scheint allerdings zunächst gebrochen: Im ersten Halbjahr 2016 hatte das Transaktionsvolumen noch knapp 73 Mrd. Dollar betragen, im zweiten Halbjahr brach der Wert auf 13 Mrd. Dollar ein.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 26.1.2017: Berichterstattung von Daniel Schauber auf den Seiten 1 und 9



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25871&titel=M-A-Studie:-China-hat-es-in-Deutschland-schwerer







Termine des Tages

Donnerstag, 26.01.2017



Ergebnisse

Alphabet: 4. Quartal

Bristol-Myers Squibb: 4. Quartal

Caterpillar: 4. Quartal

Diageo: Halbjahr

Dow Chemical: 4. Quartal

Ericsson: 4. Quartal

Ford: 4. Quartal

Intel: 4. Quartal

LVMH: Jahr

Microsoft: 2. Quartal

Potash Corp: 4. Quartal

Praxair: 4. Quartal

Sky: Halbjahr

Software AG: 4. Quartal

Starbucks: 1. Quartal

STMicro: Jahr

Unilever: Jahr

Zooplus: Jahr



Presse- und Analystenkonferenzen

Sparda-Bank Hessen: Bilanz-PK 4. Quartal

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft: Jahres-PK



Hauptversammlungen

SinnerSchrader







Anlagemagazin