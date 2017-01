Vorschau (19:09) Kommentar: Novartis’ Abschied vom Imperium Daniel Vasella war bekannt für die Bildung des Imperiums Novartis. Kein Wunder, kam er doch mit der Fusion von Sandoz und Ciba-Geigy 1996 an die Macht. Auch wenn er bei Aventis und Roche scheiterte, gelangen ihm doch die Zukäufe von Chiron und Alcon. Sein 2010 angetretener Nachfolger Joe Jimenez, der noch die letzte Tranche der in der Augenheilkunde tätigen Alcon verantwortete, geht den anderen Weg: Statt sich in M&A-Deals mit inzwischen abenteuerlich hohen Bewertungen zu stürzen, soll Alcon abgespalten und eventuell an die Börse (zurück-)geführt werden; und er setzt, um Zeit zu kaufen, auf Aktienrückkäufe, für die 2017 allein 5 Mrd. Dollar reserviert werden. Damit sollen die Investoren besänftigt werden. Denn Novartis schneidet wenig berauschend ab. Das Produktportfolio an patentgeschützten Medikamenten lässt zu wünschen übrig und Alcon hat die mit 50 Mrd. Dollar geschürten Erwartungen nie erfüllt. Auf eine Bewertung um 30 Mrd. Dollar setzt Jimenez nun für eine Alcon, der ein Teil der Aktivitäten entzogen wurde. Ob Investoren da mithalten, steht auf einem anderen Blatt.

Termine des Tages

Donnerstag, 26.01.2017



Ergebnisse

Alphabet: 4. Quartal

Bristol-Myers Squibb: 4. Quartal

Caterpillar: 4. Quartal

Diageo: Halbjahr

Dow Chemical: 4. Quartal

Ericsson: 4. Quartal

Ford: 4. Quartal

Intel: 4. Quartal

LVMH: Jahr

Microsoft: 2. Quartal

Potash Corp: 4. Quartal

Praxair: 4. Quartal

Sky: Halbjahr

Software AG: 4. Quartal

Starbucks: 1. Quartal

STMicro: Jahr

Unilever: Jahr

Zooplus: Jahr



Presse- und Analystenkonferenzen

Sparda-Bank Hessen: Bilanz-PK 4. Quartal

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft: Jahres-PK



Hauptversammlungen

SinnerSchrader







