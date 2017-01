Vorschau (19:09) Leitartikel zum Softwaresektor: Resistenz 2.0 Bill McDermott schaute ein wenig konsterniert. Ob die Technologie Hana auch von der neuen US-Regierung genutzt werden könne, um das von Präsident Donald Trump im Wahlkampf erwogene Moslem-Register zu betreiben, war der an sich blendend gestimmte SAP-Chef gefragt worden. „Die Technologie von SAP wird von den Kunden nach ihren Wünschen eingesetzt", befand er vorsichtig. Der sonst so eloquente Amerikaner wusste erst einmal nichts zu sagen, außer eben dieser Standardformulierung. Auf derartige Fragen muss man sich in der neuen Trump-Realität aber wohl einstellen. Am Ende rang er sich dann doch zu einer klareren Stellungnahme durch. „SAP hat noch nie und wird auch niemals Diskriminierung basierend auf Rasse, Religion oder Weltanschauung unterstützen", versicherte er. Dies gelte an jedem Ort der Welt.

Termine des Tages

Donnerstag, 26.01.2017



Ergebnisse

Alphabet: 4. Quartal

Bristol-Myers Squibb: 4. Quartal

Caterpillar: 4. Quartal

Diageo: Halbjahr

Dow Chemical: 4. Quartal

Ericsson: 4. Quartal

Ford: 4. Quartal

Intel: 4. Quartal

LVMH: Jahr

Microsoft: 2. Quartal

Potash Corp: 4. Quartal

Praxair: 4. Quartal

Sky: Halbjahr

Software AG: 4. Quartal

Starbucks: 1. Quartal

STMicro: Jahr

Unilever: Jahr

Zooplus: Jahr



Presse- und Analystenkonferenzen

Sparda-Bank Hessen: Bilanz-PK 4. Quartal

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft: Jahres-PK



Hauptversammlungen

SinnerSchrader







