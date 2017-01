Chinas Notenbank sorgt für Nervosität An Chinas Anleihemärkten keimt kurz vor dem Eintritt in die alljährliche einwöchige Ferienpause zum Begehen des chinesischen Neujahrsfests erneut Unsicherheit auf. Zur Wochenmitte sah man einen neuerlichen Ausverkauf bei Staatspapieren. Die Rendite auf zehnjährige Regierungsanleihen kletterte am Mittwoch auf 3,34% und liegt nun nahe einem 15-Monats-Hoch, das bei einem heftigen Ausverkauf zur Dezember-Mitte erreicht worden war. Hintergrund für die jüngsten Verspannungen am Bondmarkt sind eine Reihe von überraschenden Maßnahmen der People’s Bank of China (PBOC), mit denen Chinas Währungshüter eine schwierige Gratwanderung unternehmen, um einerseits die Geldmärkte im Anlauf zum stets von Liquiditätsanspannungen geprägten Neujahrsfest flüssig zu halten, andererseits aber eine von der Regierung verordnete restriktivere geldpolitische Linie zu fahren.