Serie „Immobilienmärkte im Ausnahmezustand“ (Teil 16): Schweden droht Preisblase Schweden freut sich über ein kräftiges Wirtschaftswachstum. Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht von einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im abgelaufenen Jahr von 3,5% aus, nach knapp 4% im Jahr 2015. Die Beschäftigung hat weiter zugenommen, die Binnennachfrage ist der Haupttreiber für das Wachstum. Begünstigt wird die Entwicklung von der lockeren Geldpolitik der Riksbank, der schwedischen Notenbank, sowie von gestiegenen staatlichen Ausgaben im Zuge des Zustroms von Flüchtlingen. Zwar beobachten Volkswirte eine Verlangsamung des Wachstumstempos. Doch die Rolle des Musterknaben in Skandinavien wird Schweden, was die Wirtschaftsleistung anbelangt, auch 2017 behalten. In Erwartung solider operativer Umfeldbedingungen hat die Ratingagentur Moody’s kurz vor Weihnachten den stabilen Ausblick für den schwedischen Bankensektor bestätigt. Ein robustes Wirtschaftswachstum und das niedrige Zinsniveau dürften weiterhin für Kreditwachstum, geringe Vorsorgekosten sowie belastbare Margen bei Immobiliendarlehen sorgen, so die Einschätzung der Bonitätsprüfer. Dies stütze die starke Profitabilität der Kreditinstitute sowie die Qualität der Bilanzen. Moody’s geht davon aus, dass sich das Niveau an Problemkrediten aus den Engagements der schwedischen Banken im In- und Ausland insgesamt weiterhin um die Quote im Jahr 2015 von 1,1% herum bewegen wird. Die Aufwandsquoten der Institute dürften unter der Marke von 50% bleiben. Zudem attestiert die Ratingagentur den Banken – dominierend sind in Schweden die „Big Four" Nordea, Handelsbanken, SEB und Swedbank – eine komfortable Kapitalausstattung.