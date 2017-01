Beim ersten Rendezvous hatte sich die Schweizer Angebetete noch so zickig gezeigt, das der aus den USA angereiste Bewerber das Weite suchte und öffentlich verkündete, er sehe keine Möglichkeit mehr für eine Liaison. Doch als die Favoritin einen Nebenbuhler ins Spiel brachte, ward die Leidenschaft neu entfacht. Nach dem zweiten Blick und wertvolleren Brautgeschenken landet der eidgenössische Spezialpharmaanbieter Actelion nun in den Armen des US-Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson. Der US-Bieter greift mit 30 Mrd. Dollar tief in die Tasche, um seinem von Patentabläufen gebremsten Wachstum wieder Schwung zu geben. Die Bewertung zeigt auch, dass der Erwerber unter Druck steht. Die Zeit drängt nicht nur, weil Erlöse abbröckeln, sondern auch weil Johnson & Johnson bemüht ist, im Ausland verdientes Geld noch steuerschonend auszugeben, bevor der neue US-Präsident Donald Trump hier womöglich einen Riegel vorschiebt.