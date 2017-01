Vorschau (18:56) Leitartikel zur HSH Nordbank: Alles außer Abwicklung Wer will die HSH Nordbank? Gut 14 Jahre nach ihrem Start hat das letzte Kapitel der Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein begonnen. Die beiden Ländereigner haben das seit inzwischen fast einem Jahrzehnt von Finanz- und Schifffahrtskrise durchgeschüttelte Institut mit einer Anzeige zu Beginn dieser Woche zum Verkauf gestellt. Bis Ende Februar 2018 muss ein Abnehmer gefunden sein, andernfalls wird das Neugeschäft eingestellt und abgewickelt. So will es die EU-Kommission, die die Bank in ihrer bisherigen Form für nicht überlebensfähig hält. Das ist der Preis, der im 2013 aufgesetzten Beihilfeverfahren für die Wiederaufstockung der Verlustgarantie Hamburgs und Schleswig-Holsteins auf 10 Mrd. Euro gezahlt werden musste.

