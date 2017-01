Vorschau (18:56) Analyse „Im Blickfeld“: Thyssenkrupp als „Ankündigungsweltmeister“ in der Kritik „Es gibt einen Unterschied zwischen einem Manager und einer Führungskraft. Die Führungskraft weiß, wo sie hin will." So lässt sich Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger gern zitieren. Und es besteht kein Zweifel, in welche der beiden Kategorien er sich selbst eingeordnet sehen möchte: Natürlich weiß Hiesinger, wo er hin will. Aus dem Traditionsunternehmen Thyssenkrupp, dessen Führung Hiesinger in der Krise 2011 übernommen hat, soll ein moderner, diversifizierter Industriekonzern werden. Statt Männerseilschaften, die ihre Fehler gegenseitig deckten, zählt nun wieder messbare Leistung. Wo derzeit noch die Hälfte vom Umsatz mit Stahlproduktion und Stahlhandel gemacht wird, soll künftig Hightech im Vordergrund stehen – Aufzüge ohne Seil auf Basis von Magnetschwebetechnik oder elektrische Lenkungen für Roboterautos. Nur geht es auf diesem Weg seit einiger Zeit nicht mehr allzu flott voran – und an einigen Stellen gibt es Rückschläge. Die Sparte für Großanlagenbau etwa hat mitten in der Restrukturierung mit einer Auftragsschwäche zu kämpfen und verlor ihren Topmanager, weil der von einem Vertriebspartner in Pakistan ein goldenes Armband annahm.

