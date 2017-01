Vorschau (18:56) Analyse „Geld oder Brief“: Gazprom hat noch viele Baustellen 462 Meter soll der Lakhta-Turm in die Höhe ragen – so hoch wie kein zweites Gebäude in Europa – und nach der Vorgabe des Kremls das Headquarter des Gazprom-Konzerns beherbergen, das daher im kommenden Jahr aus Moskau nach St. Petersburg übersiedelt. Dem Turm nach zu urteilen, will Gazprom nach wie vor hoch hinaus. Dabei sind die Zeiten, in denen der weltweit größte Gaskonzern vor Kraft kaum noch gehen konnte, längst vorbei. Der Verfall des Ölpreises, den der russische Gaspreis mit einer Verzögerung von sechs bis neun Monaten abbildet, macht – vor allem seit dem Vorjahr – zu schaffen. Gazprom plane, die Dividenden bis 2019 einzufrieren und das Volumen der Anleihen von den diesjährigen 288 Mrd. Rubel (4,5 Mrd. Euro) im kommenden Jahr auf 705 Mrd. Rubel zu erhöhen, schrieb dieser Tage die Agentur Bloomberg unter Verweis auf das Dreijahresbudget, das vom Aufsichtsrat im Dezember abgesegnet worden ist. Außerdem wolle Gazprom dieses Jahr Aktiva für 350 Mrd. Rubel abstoßen. Gazprom kommentierte die Information nicht.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 27.1.2017: Analyse „Geld oder Brief“ von Eduard Steiner auf Seite 17



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25881&titel=Analyse-„Geld-oder-Brief“:-Gazprom-hat-noch-viele-Baustellen



