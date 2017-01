Finanzmarktkalender: Der zweite Jahresverlust in Folge Wenn Deutsche-Bank-Chef John Cryan und Marcus Schenck, Finanzvorstand des Instituts, die Öffentlichkeit am Donnerstag kommender Woche über die Ergebnisse im vergangenen Jahr informieren, dürfte netto der zweite Jahresverlust in Folge zu Buche stehen. Einen Fehlbetrag von 910 Mill. Euro nach Steuern erwarten Analysten im Konsens, nachdem das Institut am Tag vor Weihnachten einen Vergleich mit dem US-Justizministerium im Hypothekenstreit bekannt gegeben hatte. Der sollte nach Angaben der Bank das Ergebnis im Schlussquartal mit brutto gut 1 Mrd. Dollar belastet haben. Im Jahr davor hatten umfangreiche Abschreibungen im Zuge der strategischen Neuausrichtung und Rechtshändel dem Institut noch einen Rekordverlust von 6,8 Mrd. Euro eingebrockt. Die Erträge dürften 2016 der Konsensschätzung zufolge um knapp 11% auf 29,93 Mrd. Euro gefallen sein. Ungeachtet solcher Resultate hat die Bank das Momentum des Marktes derzeit auf ihrer Seite. Seitdem das Institut im September vergangenen Jahres in schwere Turbulenzen geraten war und ihre Aktien ein Tief von 10,55 Euro erreichten, ist die Notierung um knapp 90% in die Höhe geschossen, was nicht nur auf Markttechnik zurückzuführen ist. In unserem Terminbereich finden Sie den Finanzmarktkalender als PDF-Datei zum Download.