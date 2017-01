Das CFO-Interview: HSBC Trinkaus stellt sich auf höhere Kapitalanforderungen ein Die Debatte um die Nachschärfung von Basel III ist noch in vollem Gange, dennoch stellen sich Banken bereits auf höhere Eigenkapitalanforderungen ein. So sammelte HSBC Deutschland im Dezember über die Emission einer Nachranganleihe (Additional Tier 1) zusätzliches Kernkapital ein. Weitere Kapitalmaßnahmen will Finanzchef Paul Hagen im Interview der Börsen-Zeitung nicht ausschließen. Zwar hätten die Aufseher in Aussicht gestellt, dass es im Zuge der auch als „Basel IV" bekannten Regeln zu keinen zusätzlichen Kapitalanforderungen komme, „aber da jede Arbeitsgruppe in Basel derzeit an neuen Regeln arbeitet, wird sich der Kapitalbedarf zwangsläufig erhöhen", begründet Hagen seine Einschätzung. Zwar könne sich sein Haus den zusätzlichen Kapitalbedarf, der sich beispielsweise bis 2019 aus dem Kapitalerhaltungspuffer ergebe, leisten. „Aber es heißt natürlich auch, dass Banken bei gleichem Geschäft mehr Kapital brauchen und deswegen tendenziell weniger profitabel werden."