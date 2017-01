Leitartikel zur Finanzbranche: Paneuropa-Pandemie Ein Modewort geistert durch Europas Banken- und Aufsichtslandschaft: „paneuropäisch". Für manche Aufseher scheinen paneuropäische – das griechische Präfix „pan" steht für „gesamt" – oder zumindest grenzüberschreitende Fusionen ein Rezept gegen die in der Branche festgestellte Ertragsschwäche und die, gerade mit Blick auf Deutschland, beklagte Vielzahl der Anbieter zu sein. Danièle Nouy etwa, oberste Bankenaufseherin der Eurozone, empfiehlt „signifikante" Zusammenschlüsse über Grenzen hinweg. Bei den Banken selbst scheiden sich an der geradezu pandemisch grassierenden Paneuropa-Diskussion die Geister: in Utopisten und Realisten. Im privaten Lager steht die Idee hoch im Kurs. Ohne paneuropäische Banken „werden uns die Wachstumsräume China, Indien, Brasilien oder auch Russland wirtschaftlich abhängen", hatte Jürgen Fitschen schon 2012 als Co-CEO der Deutschen Bank unter Hinweis auf unterschiedliche Kostenstrukturen und das daraus resultierende Profitabilitätsgefälle proklamiert. Der steigende Personal- und IT-Aufwand lasse sich nur durch größere, eben europäische Plattformen auffangen. Auch Bankenpräsident und Berenberg-Chef Hans-Walter Peters meint, Europas Banken müssten sich entsprechend aufstellen, um in der Liga der Citis und J.P. Morgans sowie neu entstehender „asiatischer Riesen" mitspielen zu können. Derweil liegen für den Vorstandsvorsitzenden der DZ Bank, Wolfgang Kirsch, „paneuropäische Akquisitionen oder Allianzen außerhalb meines Vorstellungsvermögens". Die Banken seien mehr als ausgelastet, mit Negativzinsen, Digitalisierung und Regulatorik zurechtzukommen. Es gebe auch keinen paneuropäischen Markt, schon gar nicht im Retail Banking. Sein Vize Hans-Bernd Wolberg sagt zu allfälligen Ambitionen jenseits der Grenzen (womit die Kreditgenossen ja keinen übertrieben positiven Track Record haben) knapp: „Wir schnappen nicht über." Europäische Visionen hatten schon viele Banken – bis der Arzt kommen musste.