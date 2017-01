Betrugsverdacht gegen Martin Winterkorn Der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Martin Winterkorn hat nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Braunschweig möglicherweise eher als von ihm bislang dargestellt von den Abgasmanipulationen bei Dieselfahrzeugen gewusst. Nach der Vernehmung von Zeugen und Beschuldigten sowie der Auswertung beschlagnahmter Dateien hätten sich, so die Ermittler am Freitag, „zureichende tatsächliche Anhaltspunkte" dafür ergeben, dass der nach Bekanntwerden des Skandals im September 2015 zurückgetretene Vorstandsvorsitzende „früher als von ihm öffentlich behauptet Kenntnis von der manipulierenden Software und deren Wirkung gehabt haben könnte". Winterkorn erklärte bislang stets, erst kurz vor Veröffentlichung durch US-Behörden von den Manipulationen an weltweit rund 11 Millionen Autos erfahren zu haben. Zuletzt hatte er in einer Anhörung im Untersuchungsausschuss des Bundestags gesagt, den Begriff „defeat device" (Abschalteinrichtung) „sicher nicht vor September 2015" gehört zu haben. Der Anwalt des 69-Jährigen wies nun die Vorwürfe abermals zurück.