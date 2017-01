UBS-Maschine gerät ins Stocken „Solide", und zwar den schwierigen Umständen entsprechend – so qualifizierte UBS-Chef Sergio Ermotti am Freitag in Zürich vor Pressevertretern die Leistung der größten Schweizer Bank im vergangenen Jahr. Der Konzern erwirtschaftete einen Gewinn 3,3 Mrd. sfr und damit nur halb soviel wie im Vorjahr. Damals hatte die Anrechnung der hohen Verluste aus früheren Jahren dem Unternehmen allerdings noch hohe Steuergutschriften beschert. Zudem fällt die Bilanz der „Sonderposten" im laufenden Jahr rund 440 Mill. sfr geringer aus als im Vorjahr. Schließlich war das ersten Quartal 2015 auch überdurchschnittlich ertragreich, weil die Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die Schweizerische Nationalbank der UBS hohe Einnahmen im Devisengeschäft beschert hatte. In diesem Kontext will auch Ermotti seine relative Zufriedenheit verstanden wissen. Doch zurücklehen kann sich der CEO noch lange nicht. Die Eigenkapitalrendite von 6,1 % liegt weit unter dem Zielwert und die Erträge blieben im Berichtsjahr rückläufig.